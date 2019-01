Martina: “Di Maio è una farsa”

Durissimo attacco di Maurizio Martina nei confronti di Luigi Di Maio. Il tema e quello del presunto nuvoo boom economico.

Ospite a Radio Capital il candidato alla segreteria del PD attacca il ministro del lavoro. I dati della produzione industriale smentiscono il presunto boom economico secondo Martina:“

“Il pressapochismo con cui stanno governando l’economia italiana e’ racchiusa nella farsa di Di Maio che parla di boom economico nel nostro paese quando i dati sulla produzione industriale si attestano a meno 2,6 per cento rispetto all’anno scorso”

La ricetta secondo lo stesso Martina dovrebbe essere quella di fare ripartire il lavoro attraverso proposte concrete come il taglio del cuneo fiscale per il costo del lavoro, l’introduzione de salario minim legale per chi non e’ coperto da contratto nazionale. Inoltre: