Martina: “l’unica speranza siamo noi”

L’unica speranza per questo Paese è rappresentatda dal nuovo corso del Partito democratico e dalla capacità di relazionarsi con alcune problematiche sociali.

Maurizio Martina, ospite a “Radio Anch’io”, ha affermato che nonostante le chiacchiere del governo l’Italia ha perso sette punti di produzione industriale. Inoltre Francia e Germania:

” Si sono viste per definire un piano di azione in Europa delle loro strategie di rilancio del manifatturiero e l’Italia non c’era.”

Il concetto fondamentale per Martina e il contatto con il paese reale: in particolare assorbire le preoccupazioni degli artigiani e delle piccole imprese. In quanto:

” il mercato del lavoro si sta irrigidendo e contraendo sempre di piu’. Se il tema e’ come sta andando il paese, questa e’ la realta’. L’altro giorno a Firenze sono andato a vedere i cantieri bloccati del passante ferroviario, e ho ascoltato i lavoratori che sono fermi li’ da mesi, perche’ questo governo non sblocca i finanziamenti peraltro gia’ trovati e impostati per realizzare questa infrastruttura. La mia impressione e’ che purtroppo la loro propaganda continui a essere distante anni luce dalla realta’ e che gli effetti delle scelte economiche fatte con l’ultima manovra le pagheremo”

Purtroppo a causa dell’attuale esecutivo , il Paese si trova nelle condizioni peggiori per affrontare il proprio futuro: