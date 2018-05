Scacco matto di Salvini.Grazie a Mattarella può diventare Premier

Matteo Salvini continua a fare il bello ed il cattivo tempo sui tavoli politici. Dal 4 marzo in poi ha dimostrato tutta la sua abilità da stratega, nonostante il suo partito sia il terzo per ordine di consensi, dopo 83 giorni il futuro Governo dipende dalla sua volontà.

Nella lista di ministri targati Lega c’è lo scacco matto di Salvini. Il governo del cambiamento infatti ha bisogno del nome più vecchio di tutti, quello di Paolo Savona che a ben 82 anni (6 in più di Mattarella) è oramai visto come il simbolo della lotta alle politiche di austerity.

Savona però non va proprio giù alla Germania, molto probabilmente perché, nel 2013, sostenne che i tedeschi non stavano facendo altro che applicare la teoria nazista del 1936 dell’allora ministro nazista Funk. Parole grosse che pesano come un macigno e mettono in difficoltà il Presidente Mattarella.

Proprio il no di Mattarella potrebbe dare a Salvini la possibilità di fare un clamoroso dietrofront e tornare al voto, con buona pace del contratto di governo e dell’avvocato degli Italiani Giuseppe Conte, il Premier più veloce della storia repubblicana.

La Lega infatti vola nei sondaggi, al punto tale che il Segretario del Carroccio, comincia a pensare di poter davvero vincere le elezioni. Il 37% del centrodestra raccolto il 4 marzo è palpabilmente aumentato, proprio grazie alla crescita di Salvini.

A ciò va ad aggiungersi anche che, seppure non dovesse raggiungere il 40%, il Pd ne uscirebbe con le ossa rotte e LeU smetterebbe di esistere, cosa che potrebbe dare alla coalizione di centrodestra ulteriori parlamentari grazie al gioco dei resti.

Salvini questo lo sa ma ha bisogno di una scusa valida per tornare al voto. Per questo, il NO su Savona di Mattarella potrebbe essere proprio ciò che gli serve per tornare in campagna elettorale: ‘aver impedito il governo del cambiamento’