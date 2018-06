Melito – Allarme bomba alla Popolare di Novara

Ore di panico a Melito a causa di un allarme bomba presso la filiale della Banca Popolare di Novara.

Attimi di panico, ieri mattina a Melito, presso la filiale della Banca Popolare di Novara di via Roma. Una telefonata anonima ha avvisato i dipendenti della presenza di una bomba nella loro sede. La notizia ha fatto il giro della città in pochi secondi: una folla di “curiosi” è giunta sul posto per seguire da vicino la vicenda che ha bloccato la cittadina per un po’.

La telefonata è giunta intorno alle 9.30; i carabinieri sono giunti subito sul posto, ispezionando in lungo e largo la Banca. Per fortuna nel giro di mezz’ora, i sospetti sono caduti. Nella filiale non vi era traccia di alcun ordigno esplosivo. I militari dell’Arma ora indagano su chi abbia potuto fare chiamare, generando ansia e terrore.