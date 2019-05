Mentana contro Salvini: “le tue critiche ci fanno un baffo”

Dura replica di Enrico Mentana a Matteo Salvini: durante un comizio a Legnano aveva sostenuto che Tg1, Tg5 e telegiornale del La7 dicono “fesserie”.

Un inizio settimana col botto per chi ieri sera si è sintonizzato su La7 per il solito appuntamento con il tg di Enrico Mentana. Il direttore si è scagliato contro Matteo Salvini: dopo scrittori e conduttori sembra aver scelto un nuovo obiettivo: i telegiornali. Peccato che per lo stesso Mentana le critiche del ministro non possono andare oltre al proverbiale “baffo”. Ancora peggio se provengono da colui che aveva promesso migliaia di rimpatri (in materia di immigrazione) senza mantenere la parola:

“Francamente, con tutto il rispetto per il ministro dell’Interno, a noi fa un baffo una critica come questa. Forse dovremmo parlare del concorso Vinci Salvini che e’ stato lanciato sui social, o forse piu’ seriamente delle famose centinaia di migliaia di rimpatri promessi un anno fa in campagna elettorale, e che non ci sono stati affatto. Ma sicuramente il ministro ne avra’ parlato nel suo comizio. Col sorriso sulle labbra, ricordiamo che abbiamo criticato anche chi ha governato prima di lui, con piu’ titolo e per piu’ lungo tempo, prima per queste scelte inconsulte e di offesa all’informazione. Certo, queste cose non ci fanno paura e non modificano il nostro modo di lavorare che sara’ comunque sempre ‘sine ira et studio’, anche Salvini ha fatto il classico con noi, nei suoi confronti”.

Link per il video:

https://video.corriere.it/mentana-risponde-salvini-non-ci-fai-paura/25f9e89a-75b1-11e9-ab5b-6e5ae3374c33