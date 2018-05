La metamorfosi di Di Battista: Da Che Guevara a Matteo Salvini

Il pasionario, il rivoluzionario, l’anima guerriera del Movimento 5 stelle. Tutto questo era Alessandro Di Battista, che ora non è più, semplicemente perché ha scelto di non ricandidarsi. Ebbene, udite udite, proprio lui in questi giorni è il più strenuo difensore dell’ex direttore di Confindustria e della BNL Paolo Savona.

Non siede in Parlamento e si dedicherà ai suoi lavori da centinaia di migliaia di euro (sia con la Mondadori di Berlusconi che con il Fatto Quotidiano) ma non ha alcuna intenzione di farsi da parte ed anzi, in questi giorni, è il più strenuo difensore della scelta della Lega di nominare Paolo Savona come ministro dell’Economia.

Un passaggio che fa gridare quasi al miracolo e che la dice lunga sulla sua idea politica. Solo nel 2013 infatti Salvini era il nemico da distruggere. “Mai con la Lega” diceva, ora invece sostiene che il contratto lo soddisfa pienamente, al punto da mettersi a litigare anche sui social a chi commenta il suo ennesimo attacco a Mattarella, reo di non voler sottostare alla volontà popolare. A chi infatti gli chiede:

“Parlaci della Lega e di Salvini, Alessandro….”

Lui risponde in maniera piccata: