Migranti: “lasciarli in mare soluzione disumana”

Lasciare i migranti è una soluzione disumana. Arrivano le prime reazioni dopo la decisione adottata d’intesa dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e da quello delle Infrastrutture, Danilo Toninelli.

La nave Aquarius, che batte bandiera di Gibilterra, è in navigazione con 600 naufraghi a bordo provenienti dal Nordafrica. Se Malta non accetterà di prestare soccorso i porti italiani chiuderanno i battenti e la nave non verrà fatta attraccare. Soluzione disumana secondo l’europarlamentare di Possibile Elly Schlein, relatrice della riforma del Regolamento di Dublino per il gruppo dei Socialisti e Democratici:

“Gravissimo che si lascino in mare senza far attraccare le navi cariche di persone in molti casi vulnerabili e in situazione di salute critica. Che Salvini rinunci alla battaglia su Dublino e pensi di risolvere le cose lasciando le persone in mezzo al mare dimostra tutta la sua inadeguatezza e disumanita’”.

Poi prosegue affermando che la battaglia va fatta sui tavoli del Consiglio e non sulla pelle dei richiedenti asilo.

“Non ci sono soluzioni che arrivano con lo schiocco delle dita su un tema complesso come le migrazione. Bisogna pretendere il superamento di Dublino verso un meccanismo permanente e automatico di ricollocamento che obblighi tutti i Paesi europei a fare la propria parte sull’accoglienza, esattamente come ha votato una larga maggioranza dei due terzi al Parlamento europeo, e come gia’ chiedono i Trattati. Ma questa battaglia va fatta sui tavoli del Consiglio non sulla pelle dei richiedenti asilo in mare. Ridicolo che qualcuno pensi di poter sigillare un intero mare, servono solidarieta’ interna e vie legali e sicure per l’accesso all’Ue in tutti gli Stati membri”.

Intanto Arriva la risposta di Malta: “Il caso non è di nostra competenza”, ha detto un portavoce del governo della Valletta citato dal quotidiano Malta Today. Viene poi spiegato che: