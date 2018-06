Murales su Conte con Putin e Trump, pronti per i Mondiali

Tutto pronto per i Mondiali in Russia. Oggi il calcio d’inizio ma l’Italia non ci sarà, eppure Conte è con la maglia azzurra sulla mura romane. Ovviamente non si sta parlando dell’ex ct Antonio, ma del neo Premier Giuseppe che è comparso in un murales nei pressi di palazzo Chigi.

Il nostro primo ministro compare accovacciato, con alle spalle il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump. Tutti e tre con la maglietta della propria nazionale di calcio, e un pallone davanti, simbolicamente pronti a scendere in campo per il mondiale di calcio.

Dopo il disegno del Conte-premier con il decalogo del governo, comparso stamattina in piazza della Torretta, in via del Fico, dietro piazza Navona (foto in basso), debutta il Conte-calciatore. La firma del writer è la stessa di quella presente nel murales nei pressi di palazzo Chigi, che risponde al nome di ‘@tvboyofficial collettive’.