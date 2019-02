Morani (PD): “Spot governo sono propagandistici. AGCOM intervenga”

“La messa in onda degli spot propagandistici e taroccati su Quota 100 e Reddito di cittadinanza viola la Legge 7 giugno 2000, n. 150. L’Agcom, anche a seguito dell’esposto presentato dal capogruppo Pd in commissione di Vigilanza Rai, Davide Faraone, ha il dovere di sospendere immediatamente la messa in onda, che peraltro sta riguardando fasce orarie a diffusione altissima come Sanremo e gli spazi pubblicitari dei telegiornali”.