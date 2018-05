Muore afragolese all’ospedale di Frattamaggiore: la polizia indaga

Un uomo di Afragola muore all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, ma alcune cose non tornano. Indaga la polizia.

Un uomo di origini africane, di 42 anni, residente ad Afragola, è deceduto all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Sembra essere morto per cause naturali, ma la procura vuole vederci chiaro. Portato al pronto soccorso per un malore e per una crisi respiratoria, dopo poche ore si spegne tra le urla e la disperazione dei parenti.

La polizia ha così deciso di indagare: stando alle prime ricostruzioni, era stato ricoverato nella clinica Sant’Antimo di Casandrino, il 2 Maggio, per una broncopolmonite e poi dimesso. La sua cartella clinica è stata sequestrata per ordine del pm Martinelli che cerca di porre luce sull’oscura vicenda.

L’intera comunità africana di Afragola è scossa. La famiglia non ha lasciato un attimo il presidio ospedaliero e uno di loro ha affermato:

“Siamo cittadini italiani e abbiamo anche noi i nostri diritti. Vogliamo giustizia e non ci arrenderemo finché non l’avremo ottenuta.”

Fonte: Cronache di Napoli