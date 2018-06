Napoli piange Salvatore. Il 47enne soffocato da un wurstel

Calvizzano– 47enne del posto perde la vita soffocato da un wurstel.

Una tragedia consumata nel centro di Calvizzano, in via Baracca per la precisione.

Un 47enne del posto, Salvatore Carandente, ha perduto la vita soffocato da un wurstel.

Stando al racconto dei familiari, l’uomo era a cena come ogni sera quando ha addentato il wurstel che si è rivelato mortale.

Non riusciva a parlare, il viso si gonfiava –dichiarano i presenti- la situazione stava precipitando e abbiamo allertato gli uomini del 118.

Inutili sono stati gli interventi dei familiari che hanno provato in tutti i modi a liberare la cavità orale del 47enne.

Totore, così era conosciuto l’uomo in paese, ha perduto la vita nell’arco di pochi minuti. Il personale medico e sanitario, giunto celermente in via Baracca, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso per soffocamento.

Salvatore era conosciuto da molti in paese, i suoi concittadini lo descrivono come un uomo cortese, buono e disponibile. Frequentava la Parrocchia di San Giacomo Apostolo di p.zza Umberto, dove, il suo amico e confessore, don Ciro Tufo, ha officiato le esequie.