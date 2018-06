Napoli, Provincia – voto di scambio: intervengono i carabinieri

Sospetto voto scambio, intervengono Cc nel Napoletano Qualiano, due pregiudicati condotti in caserma per accertamenti.

Stando ad una prima ricostruzione, i carabinieri hanno notato uno strano andirivieni nelle case di due pregiudicati, a duecento metri da un seggio elettorale, e intervengono per perquisire gli appartamenti. E’ successo a Qualiano, comune in provincia di Napoli dove oggi si svolgono le elezioni amministrative. Nelle case dei pregiudicati sono stati trovati volantini elettorali. I due sono stati condotti in caserma per accertamenti.

Fonte: Ansa