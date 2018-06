Neo Ministro Fontana: «Le famiglie gay? Non esistono. Ora più bambini e meno aborti»

Compare oggi sul corriere della sera un’intervista al neo-Ministro della Famiglia e della disabilità Lorenzo Fontana, colui che forse più di tutti rappresenta la netta divisione tra il passato governo, spiccatamente progressista sui diritti civili, ed il nuovo, decisamente più conservatore.

Dell’interessante intervista ne riportiamo un estratto contenente i punti salienti:

Lorenzo Fontana, lei ha appena giurato come ministro della Famiglia e della Disabilità…

«Eh, sì, dovrò abituarmi a questo ruolo, sono contento».

È stato accolto da qualche polemica. Ha letto le frasi che le attribuiscono contro i gay? Quelle dove dice che vogliono dominarci e cancellare il nostro popolo…

«Ma no, non erano contro i gay».

E contro chi?

«Contro un modello culturale relativista. Un modello della globalizzazione fatto dai poteri finanziari che disegna un mondo dove non esistono le comunità, e quindi la famiglia che è la prima e più importante comunità della nostra società».

Allora non è vero che lei è contro i gay?

«Ma va’. Ho tanti amici omosessuali, del resto ho vissuto a Bruxelles tanti anni dove ci sono anche nelle istituzioni. E poi la questione non è nel contratto di governo, non me ne occuperò».

E quale il suo primo punto all’ordine del giorno del suo dicastero?

«La natalità. Voglio lavorare per invertire la curva della crescita che nel nostro Paese sta diventando davvero un problema. Lo ha detto anche Cottarelli».

In che modo?

«Ci sono in agenda tanti provvedimenti, prima però bisogna verificare le coperture».

Può fare l’esempio di uno di questi provvedimenti?

«L’idea è di abbassare l’Iva per tutti i prodotti che riguardano l’infanzia. Ma metterò in atto anche delle politiche per cercare di ridurre il numero degli aborti. Hanno detto anche che io avrei dichiarato che le donne non possono abortire».

Cosa pensa di fare quindi contro l’aborto?

«Voglio intervenire per potenziare i consultori così di cercare di dissuadere le donne dall’abortire. Sono cattolico, non lo nascondo. Ed è per questo che credo e dico anche che la famiglia sia quella naturale, dove un bambino deve avere una mamma e un papà».

Eppure adesso in Italia ci sono tante famiglie diverse. Ha visto quanti tribunali hanno riconosciuto genitori omosessuali?

«Alcuni tribunali hanno riconosciuto, altri no».

Ma anche le anagrafi adesso registrano i bambini figli di genitori dello stesso sesso. A Roma addirittura hanno registrato la bimba di due padri senza nemmeno aspettare l’intimazione del tribunale…

«Sì, ma una legge in proposito non esiste».

E quindi?

«Se non esiste una legge dobbiamo decodificare cosa significa quello che sta succedendo».



Lei però è il ministro della Famiglia,… Come pensa di comportarsi nei confronti delle famiglie Arcobaleno?

« Perché esistono le famiglie Arcobaleno?».

Sì, esistono e sono tante in Italia…

«Ma per la legge non esistono in questo momento».