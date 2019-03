Puglia, approvato il “reddito energetico”. Accordo PD – M5S

Pannelli solari alle famiglie meno abbienti

La Puglia sarà la prima regione a poter ususfruire della legge sul reddito energetico. Un fondo pubblico assicurerà l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti delle famiglie in difficoltà.

Inizialmente il progetto targato M5S era partito in Sardegna in via sperimentale, ma in Puglia la legge ha trovato il consenso di PD e M5s. La proposta è stata approvata dalla Commissione Industria ed Ecologia ed ha trovato voto favorevole anche tra gli esponenti del Partito Democratico.

Soddisfatto Luigi Di Maio: