PCB ad alta velocità con la memoria DDR3

Abbreviazione di doppia frequenza dati tre, DDR3 è un tipo di DRAM (memoria dinamica ad accesso casuale) rilasciata nel giugno 2007 come successore di DDR2. I chip DDR3 hanno una velocità di clock del bus da 400 MHz a 1066 MHz, dimensioni da 1 a 24 GB e consumano quasi il 30% in meno di energia rispetto ai loro predecessori. Le chiavette DDR3 RAM per un computer desktop hanno 240 pin. Per un computer portatile, le chiavette DDR3 RAM hanno 204 pin. Questi chip di memoria possono essere installati solo su una scheda madre che supporta la memoria DDR3 e non sono retrocompatibili con gli slot di memoria DDR2.

Un vantaggio a livello di velocità con costi contenuti che haportato i progettisti professionisti di circuiti stampati a trovarsi a realizzare nuovi progetti di schede che siano in grado di utilizzarequeste memorie. Mentre la memoria DDR2 può trasferire dati fino a 3200 MBps (megabyte al secondo), la memoria DDR3 supporta velocità di trasferimento dati massime di 6400 MBps. Ciò significa che i computer con memoria DDR3 possono trasferire dati da e verso la CPU molto più velocemente rispetto ai sistemi con RAM DDR2.

Con programmi come Altium Designer si inizia con le regole di progetto consigliate proprio per l’alta velocità e per instradare le DDR3 in gruppi. Il lay-out delle memorie DDR3 prevede una interfaccia suddivisa in gruppo di comando, gruppo di controllo, gruppo degli indizi, banche 0/1/2/3/4/5/6/7, nei Clock e altro ancora. Si procede con la medesima topologia in base ai segnali appartenenti allo stesso gruppo.

Attraverso Altium Designer si possono creare in modo semplice ed intuitivo i gruppi di segnali necessari attraverso lo schema progetto. Inoltre una funzione molto comoda permette di assegnare colori differenti a ciascun gruppo così da rendere più semplice il processo di routine anche solo a livello mentale.

Si può ottenere così una progettazione ottimane che attraverso una pianificazione accurata permette di realizzare routine e tuning del fan-out senza problemi. In questo modo si avrà un prodotto finale che può essere utilizzato a maggiore velocità con tutte le caratteristiche di una ottima progettazione.