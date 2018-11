Pd, Calenda: Ecco chi è il successore di Renzi

L’ex ministro, Carlo Calenda, è intervenuto ai microfono de “Gli inascoltabilie” su radio Italia anni 60′. Ecco chi è l’erede ideale di Matteo Renzi alla guida del Partito Democratico.

L’idea di un percorso diverso che possa permettere al Pd di raccogliere i voti del mondo liberale, popolare e socialdemocratico. Non una persona singola che possa ridare forza al partito: paralizzato da lotte e rancori. Per Calenda la personalità ideale è Marco Minniti. L’ex ministro dell’Interno è la figura che potrebbe portare ad un fronte repubblicano, alla costruzione di un’opposizione coordinata: cosa che non è ancora stata messa a punto. L’idea è quello di un percorso diverso, un lavoro lungo è complicato che deve iniziare già dalle prossime elezioni europee. Minniti è l’uomo giusto in quanto:

“ha affrontato gia’ un’emergenza assoluta in maniera efficace: l’arrivo dei migranti e’ diminuito dell’80%, cosa di cui Salvini sta ancora beneficiando”

Infine, Calenda esprime una critica sull’idea di Congresso: