PD, Martina: “Governare non è lucrare sui problemi per tornaconti elettorali”

“ Noi saremo l’alternativa popolare ai populisti con un’opposizione rigorosa in Parlamento e nel Paese per ascoltare la voce dei cittadini”.

Lo ha detto a Pisa il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, a un’iniziativa a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra a Pisa Andrea Serfogli che

“ha fatto bene a invitare tutti, dirigenti, candidati e militanti, a mobilitarsi perché la sfida elettorale delle amministrative è il primo passaggio per spiegare alla gente la differenza tra chi ha la capacità di governare, anche con scelte impopolari, e chi invece lucra sui problemi per tornaconti elettorali”. “Il Pd – ha concluso Martina – sta ricostruendo un’unità che già si vede e si sente in Parlamento. Non abbiamo paura di stare all’opposizione e non abbiamo paura di difendere non solo la nostra proposta politica, alternativa a M5S e Lega, ma anche i nostri valori che ci parlano di politiche di cittadinanza e di sviluppo delle comunità”