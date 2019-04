Il senatore del Partito Democratico, Matteo Richetti, e’ stato trasportato in ambulanza in ospedale dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la strada a piedi in zona Tritone, nel cuore di Roma. Le condizioni del parlamentare, riferiscono fonti dem, non sono gravi.

Secondo l’agenzia AGI, Richetti e’ attualmente in osservazione presso il Policlinico Umberto I.