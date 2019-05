Per Di Maio la Lega è una casta

Luigi Di Maio sgancia la bomba sulla Lega. Sul caso Siri hanno agito da vera e propria casta…

Che delusione questa Lega. Soprattutto nell’atteggiamento. Sembrano proprio una casta. Parole e pensieri di Luigi Di Maio ad Agorá su RaiTre:

“Non sono deluso dalle persone ma dall’atteggiamento della forza politica Lega su Siri.Q e’ stato uno dei primi casi in questi 10-11 mesi di governo in cui, invece di lavorare insieme per gli italiani, ho visto un comportamento un po’ da casta, cioe’ le leggi anticorruzione valgono per gli italiani ma quando capita a te che hai un indagato per corruzione reagisci dicendo: ma qui c’e’ la presunzione di innocenza”

Poi aggiunge proponendo una metafora: affidereste mai voi italiani le chiavi di casa ad una persona che invece di occuparsi dei lavori viene accusata di furto? Chiaramente non…

se avete una persona che fa i lavori in casa e gli date le chiavi di casa, poi venite a sapere che e’ indagato per furto nelle abitazioni, aspettate il terzo grado di giudizio, o gli togliete le chiavi di casa? Non gli puoi lasciare le chiavi del ministero a uno che e’ coinvolto in una simile inchieste… Se mi chiede il motivo di queste tensioni, rispondo che e’ iniziato tutto li'”.

Infine in casi come questo, nonostante il patto di governo, non si può non essere intransigenti: