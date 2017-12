Nel PD c’è un ‘piano dei Ministri’ per ‘far fuori’ Matteo Renzi

Gli ultimi sondaggi non sono affatto andati giù a molti grandi elettori del PD. Stando ai sondaggi, al Nazareno più di qualcuno sta pensando di poter perdere la poltrona a causa dell’emorragia di consensi di Matteo Renzi.

Per questa ragione molti deputati PD sembrano intenzionati a seguire quello che è stato ribattezzato ‘piano dei Ministri’. Gli esponenti del Governo infatti vorrebbero convincere Renzi ad accantonare le velleità da Premier ed accontentarsi di guidare il Partito.

Il più esplicito di tutti è stato Andrea Orlando. Il grande sconfitto delle Primarie, sondaggi alla mano, è sicuro di se è sostiene in maniera netta:

“Serve un quadro diverso e un’agenda diversa”.

Il quadro diverso non vedrebbe Renzi nel ruolo di ‘frontman’ bensì l’attuale premier Paolo Gentiloni che gode di indici di popolarità e di fiducia altissimi. Esattamente opposti rispetto a quelli sul Pd, che in questo periodo sta pagando anche la querelle sul caso Boschi.

L’idea Gentiloni potrebbe spuntare fuori a giorni, non a caso è stata anche ipotizzata la convocazione di una direzione ad hoc proprio per discuterne. Renzi però non vuole saperne niente, forte del fatto che l’attuale elegge elettorale non esige la scelta di un candidato premier prima del voto.