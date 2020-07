Presentazione simbolo lista IV per le regionali. Caputo, “Sarà un grande successo”

Napoli – “Stiamo lavorando con entusiasmo e determinazione alla formazione di una forte lista di Italia Viva cercando di coinvolgere le migliori energie e competenze. Stiamo candidando donne e uomini per bene e sono certo che sarà un grande successo per Italia Viva e per Vincenzo De Luca”. Lo ha dichiarato Nicola Caputo che con Ettore Rosato e i coordinatori territoriali di Iv, questa mattina in piazza dei Martiri a Napoli hanno presentato il simbolo della lista che scenderà in campo nelle prossime elezioni regionali. Un nuovo simbolo, per le regionali in Campania puntando sul rilancio dell’economia regionale. Parte cosi’ il progetto Italia Viva in Campania, oltre al segretario nazionale e vicepresidente della camera Ettore Rosato, erano presenti i parlamentari Michela Rostan, Catello Vitiello, Gennaro Migliore e Vincenzo Carbone, il consigliere regionale Enzo Alaia