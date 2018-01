Il puzzle di Renzi sui big del PD, ecco dove e come saranno candidati…

In queste ore non si fa altro che parlare delle Parlamentarie del M5S ma anche Matteo Renzi ha il suo bel da fare per comporre le liste del PD. Un lavoro molto articolato, così come è articolato il nuovo disegno di legge nell’attribuzione dei collegi che per i democrat saranno molti di meno rispetto a 5 anni fa.

I più tutelati come è ovvio che sia sono il Segretario PD e l’attuale Premier. Ad entrambi spettano un collegio uninominale e due posti da capolista per il proporzionale. Quasi sicuramente Renzi sarà candidato al Senato in Lombardia e Campania (nel maggioritario a Firenze). Gentiloni invece sarà nel plurinominale di Puglia e Piemonte (il collegio del maggioritario è ancora da individuare, anche in virtù delle difficoltà che potrebbe correre candidandosi a Roma).

Gli altri big del PD avranno un posto nel maggioritario ed uno, da capolista, nel proporzionale. Tra questi ci sono:

Marco Minniti , maggioritario in Calabria e proporzionale in Veneto;

, maggioritario in Calabria e proporzionale in Veneto; Graziano Delrio , maggioritario a Reggio Emilia e proporzionale in Sardegna;

, maggioritario a Reggio Emilia e proporzionale in Sardegna; Andrea Orlando, maggioritario a La Spezia e proporzionale in Calabria;

Al momento l’unica a non avere questo trattamento ‘di garanzia’ è Maria Elena Boschi. Dovrà guadagnarsi il seggio nella sfida all’uninominale. Una mossa che dovrebbe servire ad evitare le polemiche sia interne che esterne al PD, dopo il caso Banca Etruria.