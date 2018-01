Renzi dalla D’Urso: Il meglio dell’intervista con la famosa conduttrice

E’ il turno di M atteo Renzi in questa domenica nel pieno della campagna elettorale: Ospite da Barbara D’Urso, nel suo programma Domenica Live in onda su Canale 5, il Leader del PD ed ex presidente del consiglio risponde alle domande della conduttrice sui temi più scottanti del momento, a cominciare dalla Flat Tax:

“La proposta magica della flat tax è la tassa che vorrebbe considerare allo stesso modo i miliardari e gli operai. Giù le tasse a chi non arriva alla fine del mese, non al multimiliardario, altrimenti non ha senso”.

Sul tema candidature, il segretario, smentisce le accuse che gli arrivano dalla minoranza dichiarando di non aver candidato solo persone lui a lui vicine. Poi ha raccontato:

“Dopo tutti questi giorni di campagna politica devastante sono tornato a casa e ho detto: vado a farmi un bagno di realtà”, con una visita alle sue “due nonne, che sono in grandissima forma”.

Si passa poi al tema forte portato in campo da Renzi in questa tornata elettorale, ovvero la sua proposta di una sconto fiscale e di un assegno per ogni nuovo figlio:

“inserire il numero dei figli come elemento per poter avere uno sconto fiscale”. Non rinuncia agli 80 euro “e aggiungere assegno per ogni figlio, un contributo esteso che può essere di altri 80 euro sulla base del numero dei figli”. Quella dei figli “è la questione fondamentale. Siamo scesi sotto i 500mila nuovi nati in Italia”, ha affermato.

Sul tema lavoro, il leader dei democratici ha ribadito con forza i risultati dell’operato del suo governo:

“Con il jobs act sono stati creati 1.029.000 posti di lavoro. La quantità è aumentata ma la qualità non sempre. Di questi posti di lavoro il 53% è a tempo indeterminato e il 47% a tempo determinato e precario”. Renzi ha spiegato che la sua idea “per il futuro è fare in modo che ciascun lavoro abbia almeno un salario minimo”. Una misura, osserva, che “c’è in quasi tutti i Paesi europei, in Italia non c’è. Se passa questa riforma, ogni lavoro piccolo e saltuario avrà una paga minima lorda di 9 euro l’ora. Oggi certi lavori vengono pagati 5-6 euro, è un piccolo passo in avanti”.

Riguardo invece le misure portate in campo dai sui avversari politici, con maggiore focalizzazione dei confronti del M5s, Renzi ribadisce l’insussistenza della proposta del reddito di cittadinanza, considerata per lui troppo onerosa:

“costa 85 miliardi, i fondi non li trovi. Neanche con i soldi del Monopoli“, ha poi sottolineato Renzi. A giudizio del segretario Pd, il reddito di cittadinanza sarebbe “la più grande misura per far licenziare la gente. L’Italia -ha aggiunto- deve essere una Repubblica fondata sul lavoro e non fondata sull’assistenzialismo”.

Concludendo, il Leader del PD esorta tutti a stare attenti alle Fake News, specie in questo delicato momento che è la campagna elettorale: