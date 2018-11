Renzi torna a bastonare il governo

Lo ha detto Matteo Renzi che, a ruota libera, dice la sua sui recenti avvenimenti che hanno interessato il dibattito pubblico, primo tra tutti quello sull’accusa ai giornalisti, accuse, secondo l’ex premier

Certamente Renzi si riferisce all’accanimento mediatico subito dalla sua famiglia, rivelatosi poi diffamatorio da una stentenza recente che condanna il fatto quotidiano e il suo direttore, Marco Travaglio, ad una penale molto salata.

Ma non si ferma qui il treno Renzi, che commenta il “flop” della conferenza di Palermo del Premier Conte. La Conferenza sulla Libia di Palermo è stata, secondo Renzi,

“tecnicamente un flop. Non ha prodotto niente. Conte, non sapendo come uscire, si è buttato sulla foto con Serraj e Haftar. Ma Serraj e Haftar hanno un album, non è la prima foto che fanno. Un vertice internazionale ha successo non se si fanno le foto ma se si fanno i documenti finali e si fanno cose. A Palermo no. Non basta una foto”.