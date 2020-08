Renzo Ulivieri candidato in Toscana. Come sempre a sinistra

Toscana – La stessa grinta che ha messo nel suo mestiere di allenatore, Renzo Ulivieri l’ha messa nella politica. Una anomalia per il calcio italiano uno come Ulivieri: iscritto al Partito Comunista Italiano negli anni sessanta, consigliere comunale ed assessore, poi milita nei Democratici di Sinistra e in Sinistra Ecologia e Libertà sfiorando l’elezione a Palazzo Madama.

Nel 2017/2018 sostiene la lista Potere al Popolo ed oggi è candidato al Consiglio regionale della Toscana per la lista, Toscana a Sinistra guidata da Tommaso Fattori. Ulivieri, che oggi ricopre il prestigioso incarico di direttore della Scuola Allenatori di Coverciano, è stato allenatore in serie A e B (Bologna, Sampdoria, Parma, Torino e Napoli ecc…)

L’allenatore toscano ha più volte dichiarato di non aver avuto problemi o subito discriminazioni per la sua posizione politica, anomala nel mondo del calcio, sostenendo di considerare un obbligo per ogni cittadino occuparsi e parlare di politica: «avere delle opinioni è necessario, è doveroso».

Toscana a sinistra “e’ l’unica in grado di portare una vera alternativa politica in Toscana e di rappresentare degnamente le istanze della gente nel rispetto del bene pubblico e del territorio”, ha detto l’allenatore di calcio, originario di San Miniato (Pisa), parlando oggi a Empoli e a Prato, in occasione della presentazione della sua candidatura.