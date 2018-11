Riso, L’UE dà ragione all’Italia. Nicola Caputo: “Una battaglia che conduco dall’inizio del mio mandato”

“Finalmente la Commissione UE riconosce il danno economico arrecato all’Italia dall’importazione di riso dalla Cambogia a dazio zero. E’ una mia battaglia che ho condotto fin dall’inizio del mio mandato.

Lo dichiara Nicola Caputo, Eurodeputato del gruppo S&D, soddisfatto per il risultato non di poco conto ottenuto in Europa. Il parlamentare europeo già nel 2014 aveva infatti sollevato la questione in commissione, sottolineando infatti come..

“Negli ultimi anni, con l’abolizione dei dazi, le importazioni UE di riso proveniente dalla Cambogia sono passate da 5 mila a 180 mila tonnellate. La crescita esponenziale delle importazioni di riso dalla Cambogia è diventata insostenibile per i produttori europei, soprattutto per quelli italiani. Il risultato è un calo continuo delle vendite di riso lungo di tipo indica italiano nel mercato comunitario. Inoltre, l’importazione di riso da paesi extraeuropei potrebbe comportare problemi di qualità e rischi per la salute dei consumatori.”

Alle questioni sollevate, di vitale importanza per moltissime aziende italiane messe in ginocchio dall’insostenibile competizione con paesi esterni all’unione, venivano proposte da Caputo delle azioni da intraprendere per tutelare le suddette aziende, azioni che sono successivamente state accolte dalla commissione, ovvero:

applicare all’importazione di riso dalla Cambogia la clausola di salvaguardia prevista dal regolamento UE 978/2012 sul trattamento preferenziale accordato dall’Unione alle importazioni dai paesi terzi meno avanzati

Un’ottima notizia quindi, ma per Nicola Caputo non è ancora abbastanza: L’eurodeputato più attivo d’Europa ha infatti convocato a Strasburgo una riunione con la Commissione UE per cercare di ampliare la clausola di salvaguardia estendendola anche ad altri paesi asiatici EBA come la Tailandia o la Birmania.