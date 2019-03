Roma: arrestato il grillino De Vito

Marcello De Vito, presidente 5Stelle dell’assemblea di Roma, è stato arrestato con l’accusa di presunte tangenti per favorire il progetto del nuovo stadio della Roma.

Avrebbe favorito il costruttore Luca Parnasi Roma. De Vito è indagato per corruzione ed è destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Nell’ambito dell’indagine “Congiunzione astrale”, coordinata dalla Procura della Repubblica capitolina, concernente un gruppo di persone dedite al compimento di condotte corruttive e di traffico di influenze illecite i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo altri tre arresti: uno in carcere e per i restanti due ai domiciliari.