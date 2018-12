Salvini-Di Maio: accordo totale sulla proposta da mandare in Europa

Chi aveva sperato in dimissioni o tensioni tra i due alleati è rimasto deluso. C’è, infatti, un totale accordo tra il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sui numeri e i contenuti della proposta da mandare a Bruxelles.

Il tutto per evitare la procedura di infrazione per eccesso e debito.Il governo conferma di avere coperture per arrivare allo 2,04% “grazie a risorse trovate nelle pieghe del bilancio” Fonti di governo hanno smentito qualsiasi ipotesi di dimissioni del premier o tensioni, al contrario di quanto scrive il Corriere.it. Inoltre reddito di cittadinanza e quota 100 non sono in discussione. Verranno portate a termine secondo tempi e modalità note: “resta invariato nei tempi e nella platea, e costerà circa 6,1 miliardo al quale si aggiunge il miliardo diretto alla riforma dei centri per l’impiego”, si legge in una nota. Il numero di persone che avrà diritto al reddito di cittadinanza è di oltre 5 milioni e la misura funzionerà ad integrazione del reddito familiare. Il taglio c’è solo perché rispetto al progetto iniziale l’avvio sarà posticipato a fine marzo. Il risultato comunque è un risparmio di quasi due miliardi: il costo sarà di 7,1 miliardi per il 2019 – un miliardo per i centri per l’impiego – contro i 9 iniziali. Mentre, nel 2020 e 2021, non sarà più necessario 1 miliardo all’anno per i centri per l’impiego, ma soltanto 300 milioni per pagare gli stipendi ai nuovi assunti.

Per mettere a punto il tutto, Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno incontrato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una triangolare prima del vertice in corso a Palazzo Chigi, allargato al ministro del Tesoro Giovanni Tria, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro e i viceministri Laura Castelli e Massimo Garavaglia, oltre ai tecnici del Mef. Il vertice ha portato anche all’accordo anche sul cosiddetto ‘end of waste’ sui rifiuti e il pagamento debiti da parte della Pubblica amministrazione verso le aziende. Convergenza trovata anche sulla riduzione delle tariffe Inail. Per quanto riguarda il bonus cultura, a contributo invariato, sarà finanziato solo per acquistare eBook e libri, non per i concerti e i cinema. Confermati i fondi per le buche di Roma e la metro.