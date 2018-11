Salvini, DL sicurezza: Probabile fiducia del Governo, appello in extremis ai Senatori

DL sicurezza, Salvini: probabile fiducia del Governo, appello in extremis ai senatori dalle organizzazioni.

Arriva al Senato, per la conversione in legge, il tanto discusso decreto legge 113, meglio noto come “decreto sicurezza” o “decreto Salvini”. Probabilmente il Governo porrà la fiducia sul testo, per evitare sorprese, ma quattro senatori del Movimento 5 stelle (Gregorio De Falco, Paola Nugnes, Elena Fattori, Matteo Montero) hanno espresso pubblicamente l’intenzione di non votare il testo.

De Falco, stamattina ha dichiarato:

“Spero ancora che il provvedimento in aula possa essere all’ultimo migliorato. Nel caso in cui dovesse essere posta la fiducia, valuterò la situazione. A quel punto la fiducia non si riferisce più al provvedimento ma al governo. Se su questo provvedimento può cadere il governo? Non lo so. Chi pone la fiducia pone in discussione, non io”.

Il provvedimento mette mano alla normativa sul diritto d’asilo in Italia, in particolare abrogando il titolo di soggiorno per motivi umanitari, sostituito da “permessi speciali” che si possono ottenere in 6 casi specifici. Viene ampliato il numero di reati che, in caso di condanna definitiva o nell’ipotesi di imputato ritenuto “pericoloso socialmente”, comportano la revoca o il diniego della protezione internazionale.

Inoltre si ridimensiona l’accoglienza nel sistema Sprar in cui potranno essere ospitati solo coloro che hanno già ottenuto lo status di rifugiato e i minori non accompagnati. Si allungano poi i tempi di detenzione nei centri per il rimpatrio da 90 a 180 giorni Unhcr: poche garanzie per le persone più vulnerabili.

Per questo in una nota oggi l’Alto Commissariato Onu per i rifugiati richiama l’attenzione sull’impatto che i nuovi provvedimenti potrebbero avere sul sistema di accoglienza e asilo in Italia.

“Qualora fossero approvati nella loro forma attuale, questi potrebbero influire negativamente sull’accesso alla protezione e ai diritti dei richiedenti asilo e rifugiati in Italia”.

Tantissime associazioni hanno lanciato un appello in extremis ai senatori per evitare l’approvazione del decreto legge.