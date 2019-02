Salvini “mangia” Berlusconi, porta il centrodestra al 48%

Un centrodestra a trazione Lega pare sia la combinazione vincente, arriva al 48%.

Il nostro Paese pare diviso tra centrodestra e centrosinistra con un isolamento elettorale del Movimento 5 Stelle. Lo confermano i risultati delle elezioni regionali di Abruzzo e Sardegna oltre ai vari sondaggi degli ultimi mesi. Tutt’altra storia rispetto alle europee di cinque anni fa del 2014.

Salvini guida la Lega e il suo centrodestra trainato dal “carroccio” sembra “funzionare”. Infatti, secondo l’Istituto di Piepoli la coalizione di centrodestra capitanata da Salvini sarebbe al 48% con un + 16.46 rispetto alle elezioni europee di cinque anni fa.

Il Centrosinistra con il 22.5% ma con un decremento, rispetto al 2014, di ben 20.3 punti percentuale rispetto al conseguito 42.88. Il Movimento 5 Stelle è dato in crescita con un 3.8% passando dal risultato del 21.16% ad un presunto attuale 25.

Salvini che nelle europee del 2014 segno, con la Lega Nord, il 6.16% contro l’attuale previsione del 31.5%, una sostanziale tenuta di Forza Italia che dal 16.83 porterebbe a casa un non trascurabile 11% contro un 4.5 di Fratelli d’Italia in crescita dello 0.8%.

Quest’ultimo, stando a questi numeri, non potrebbe mai esser autosufficiente senza il quasi 16% degli alleati. L’altro aspetto rivoluzionario ma in negativo per il centrosinistra è il crollo del Partito Democratico nel confronto con il Pd del 2014 in piena ascesa renziana che conseguì il 40.82% contro l’attuale 18.5%. Alla coalizione si aggiunge un 3.5% di + Europa, con un altro 0.5% di altre formazioni di aerea ed il circa 1% di Articolo 1 che segna un -2.5%.