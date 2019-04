Morra conferma: Salvini sarà chiamato in Commissione Antimafia

Matteo Salvini sarà chiamato a fare chiarezza – in Commissione Antimafia – sui presunti rapporti tra esponenti della Lega e il clan rom dei Di Silvio. Ad annunciarlo è il presidente della stessa commissione Nicola Morra.

L’annuncio è avvenuto in un colloquio con La Repubblica, a seguito delle dichiarazioni del del pentito Agostino Riccardo, che ha raccontato ai magistrati come il clan avrebbe fatto campagna elettorale per la lista “Noi con Salvini” in occasione delle amministrative 2016.

“La situazione del litorale di Anzio, Nettuno ed Ardea è particolarmente critica sul fronte del radicamento mafioso. La commissione Antimafia farà la sua parte per fare chiarezza sulla situazione del comune di Anzio”

Questo è quanto ha sostenuto Nicola Morra dopo la lettera in cui l’associazione Coordinamento antimafia Anzio e Nettuno gli chiedeva di avviare un’indagine su eventuali infiltrazioni dei clan mafiosi nel territorio, anche in vista delle europee. Poi lo stesso Morra ha affermato:

“Se dovesse emergere utilizzo clan rom, lo farò sapere. Abbiamo sottoscritto un contratto che non prevede minimamente il venire meno del controllo di legalità sulla politica. Vigileremo sul rispetto di certi vincoli e in questi senso non farò sconti a nessuno. Lavorerò oggi sulla Lega come farò domani se altre vicende dovessero riguardare lo stesso M5s, FdI, il Pd o altri ancora”.

Poi chiude con un messaggio diretto proprio al leader della Lega Matteo Salvini:

“Il nostro compito è far rispettare le norme e siamo il governo del cambiamento proprio per tale ragione. Se dovesse emergere che chi dice che anche i rom devono rispettare la legge, utilizza poi i clan rom in campagna elettorale, non avrò alcun problema a farlo sapere a tutto il Paese”

