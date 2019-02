Salvini, processo per Diciotti e per vilipendio: “Non mi fanno paura”

Salvini sulla Diciotti: “Se pensano di mettermi paura con i processi sbagliano”. Per il processo per vilipendio dice: “Io faccio il Ministro, i giudici fanno i giudici”.

Il ministro degli Interni e leader della Lega, Matteo Salvini a Bari ritorna sulla questione “Diciotti” perché proprio in questi giorni, si sarebbe dovuto decidere per l’immunità. Nonostante il vicepremier sia quasi certamente “al sicuro” dal processo, continua a dire che per lui, essere indagato/processato o meno, non fa differenza e afferma:

“Se qualcuno pensa di mettermi paura con i processi ha trovato la persona sbagliata. Io vado avanti come un treno. Se ho sbagliato pagherò. Una volta i politici venivano processati perché sbagliavano. Oggi qualcuno vorrebbe processarmi perché ho difeso i confini del mio paese”.

Ci tiene a sottolineare che:

“Io gli avversari non li affronto con le manette e i processi”

perché

“questa non è democrazia”.

Salvini ha sempre affermato di sentirsi orgoglioso per il ruolo che ricopre ma soprattutto per come svolge la sua attività di Ministro. Non si pente né per la Diciotti, né per la Sea Watch 3 e in più di un’occasione non nasconde di essere intenzionato a rifare tutto allo stesso modo se si dovessero presentare situazioni analoghe.

Il vicepremier, sempre a Bari, si è espresso anche in merito a un’altra situazione giudiziaria che lo vede coinvolto: il rischio di processo a Torino per vilipendio alla magistratura su fatti risalenti al 2016.

Ecco le sue dichiarazioni: