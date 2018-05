Salvini sfida Mattarella. Senza Savona si torna al voto

Oramai è chiaro, Salvini ha capito di avere le chiavi del futuro governo in mano e sta facendo salire ancora di più il suo peso politico. Così in alto da cercare lo scontro con il Presidente della Repubblica, consapevole di uscirne vincitore, qualunque sia l’esito.

Il suo cavallo di Troia è il designato Ministro del Tesoro. Ha 82 anni, risponde al nome di Paolo Savona e nel 2013 sostenne testuali parole:

“La Germania continua ad applicare lo stesso modello del piano Funk, il ministro dell’economia nazista 1936. Il piano prevedeva che la Germania fosse Paese d’ordine e che tutte le monete si dovevano comportare come il marco tedesco. L’industria la sapevano fare solo i tedeschi quindi è giusto che si specializzassero. Il resto dei Paesi, Italia compresa, dovevano dedicarsi all’agricoltura, al turismo ed al benessere anche dei tedeschi”.

I giornali tedeschi, avendo appreso la notizia della sua probabile comparsa nell’esecutivo del nuovo Governo, hanno già cominciato a picchiare duro, qualcuno con gravi offese verso l’intero Paese Italia, beccandosi anche qualche rimbrotto dall’ambasciata…

Tutto ciò, da una parte fa titubare Mattarella e dall’altra aizza ancora di più gli elettori della Lega. Non è un caso che Matteo Salvini stia letteralmente volando nei sondaggi. Lui lo sa, per questo non ha intenzione di fare l’ennesimo passo indietro e forte anche dell’avallo dell’intero centrodestra, punta il dito contro Mattarella:

“Mi rifiuto di andare avanti ancora per giorni con le trattative, o siamo in condizioni di lavorare o qualcuno se ne prenderà la responsabilità”.

Le sue ragioni sembrano filare. O quantomeno, sono in linea con il leitmotiv vincente di questa campagna elettorale: potere agli Italiani all’interno e all’esterno del Paese. Ragion per cui non si può tollerare un’ingerenza dai parte dei Governi esteri. Perchè, come lo stesso leader della Lega sostiene:

“Come in Italia nessuno ha mai eccepito su un ministro belga, tedesco o francese, è evidente che i ministri italiani non devono necessariamente avere il gradimento dei tedeschi, dei francesi o di chiunque altro”.

Ragion per cui non c’è più niente su cui riflettere, la Lega ha deciso. Il gruppo dirigente di via Bellerio sposa la linea del suo leader. In questo modo Salvini lancia l’ultimatum al Colle: