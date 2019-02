Sardegna: “Di Maio ha preferito non competere con Salvini”

Il candidato alla Presidenza della Regione Sardegna del M5s, Francesco Desogus, ha commentato il risultato ottenuto.

In un’intervista rilasciata all’Huffington Post, il candidato grillino alle elezioni regionali per la Presidenza della Regione Sardegna, dopo aver manifestato il suo dispiacere per il risultato – ” ci aspettavamo qualcosa in più, mi auguravo di raggiungere il 20%”, questo il suo commento -, non ha mancato di attribuire parte della responsabilità della debacle del M5S si vertici, in particolare al Vicepremier Di Maio. Desogus ha dichiarato:

“Non sono una persona che vive di politica ma io ci ho messo la faccia sin dall’inizio. Di Maio ha preferito non competere con Salvini”. “ Sapevo quanto fosse difficile, ci voleva un po’ di coraggio, mi sono preso sulle spalle questo onere e questo onore”.

Infatti, secondo Desogus, siccome la lista del M5S era “convinta di perdere sin dall’inizio perchè era una partita difficile“, Di Maio avrebbe preferito non metterci la faccia e mettersi a competere con Salvni visto che “non era utile”.

“Sarebbe sembrata una gara a due e Di Maio sarebbe andato a perdere, dopo l’Abruzzo ha capito che non poteva permetterselo e quindi ha annullato l’appuntamento in Sardegna”, ha poi aggiunto.

Desogus, che ha lamentato il poco sostegno ricevuto da Di Maio, a dispetto di quello che Salvini ha dato al suo candidato, ha dichiarato: