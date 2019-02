Sardegna, Salvini e Di Maio cantano vittoria

“Dalle politiche a oggi se c’è una cosa certa è che su sei consultazioni elettorali, la Lega vince 6 a zero sul Pd”.

Così il segretario della Lega, Matteo Salvini replica a chi, dal centrosinistra, alla luce del risultato della Lega nell’Isola, aveva detto che il suo apporto in campagna elettorale era stato sterile.

“Anche in Sardegna – ha proseguito il vicepremier del Carroccio -, dopo il Friuli, il Molise, Trento, Bolzano e l’Abruzzo i cittadini hanno scelto di far governare la Lega. E come in Abruzzo anche in Sardegna è la prima volta che ci presentiamo alle Regionali. Grazie a tutti quelli che hanno deciso di darci fiducia”,

ha concluso.

Soddisfatto del risultato raccolto nell’Isola anche l’altro vicepremier Luigi Di Maio:

“Noi siamo positivi perché in questo momento, per la prima volta nella storia della Regione Sardegna, entriamo con diversi consiglieri regionali e per noi è un dato importante perché non c’eravamo”,

ha detto il leader del M5s. In un post su Facebook il leader ha ricordato che fino a ieri

“noi eravamo a zero a livello regionale. Voglio dire anche che, e non mi stancherò mai di ripeterlo, è inutile che si confronti il dato delle amministrative con quello delle politiche: si confrontano, in questo caso, le mele con le pere. Noi a livello amministrativo abbiamo sempre avuto dei risultati totalmente diversi da quelli nazionali e la Sardegna non fa eccezione”. “Certo – ricorda Di Maio -, eravamo 60 candidati (quelli del MoVimento 5 Stelle) contro 1.350, con decine di liste civiche e una scheda elettorale che era un lenzuolo. Stiamo parlando di una situazione nella quale se andate a vedere le singole forze politiche vedrete che il MoVimento è in linea con tutte le altre. Il tema sono queste ammucchiate di liste civiche” “Il MoVimento 5 Stelle è vivo e vegeto e va avanti in Regione Sardegna, come a livello nazionale, dove stiamo lavorando all’arrivo anche in Sardegna (come nelle altre regioni d’Italia) del Reddito di cittadinanza e la settimana prossima presenteremo il nuovo piano incentivi per le imprese italiane”.

Malgrado alcuni malumori interni al Movimento che potrebbero gettare un’ombra sul reale peso del voto in Sardegna Giuseppe Conte – in Egitto per il vertice Ue-Unione araba – tira diritto e dice che dal voto nell’Isola non arriverà alcun terremoto nel governo:

“non enfatizzare il ruolo delle elezioni regionali”,

ha detto. L’esito del voto, ha poi aggiunto,