Sarri alla Juve? Forse no…

Dopo il travolgente successo del Chelsea nella finale di Europa League contro l’Arsenal, la stampa inglese ha un nuovo eroe: Maurizio Sarri. Un eroe che non vorrebbe perdere così presto.

Secondo il Guardian infatti, il patron dei Blues, Abramovich dopo aver visto per la prima volta dal vivo la sua squadra quest’anno “si chiederà se sia una buona idea perdere” Sarri. Sulla stessa linea il Daily Express che da una lettura diversa alle parole di Sarri nel dopo partita, secondo cui il tecnico toscano avrebbe fatto capire al club di “meritare” una riconferma.

Stessa richiesta riportata anche dal Daily Telegraph, che si sofferma su una frase specifica dell’allenatore toscano:

“Devo parlare con la società”.

Deve necessariamente parlarci Sarri, anche in virtù di quanto si è detto sui giornali italiani ed inglesi in questi giorni. Fino a poche ore prima della finale, la sua permanenza a Londra era fortemente in dubbio e lo stesso Sarri aveva confermato indirettamente le indiscrezioni che lo vorrebbero sulla panchina della Juve per il dopo-Allegri.

L’ex ct del Napoli, sa però di dare un forte dispiacere ai suoi tifosi partenopei, per questo prende tempo e, a tarda serata ai microfoni di Sky, dice:

“Negli ultimi 20 giorni sono stato dato per certo prima al Milan e poi alla Roma e ora sono dato per certo alla Juventus. Finché sono cose che leggi sui giornali non fanno nessun effetto. Da domani, come in tutte le società, cominceremo a tirare le somme della stagione, a vedere quello che io chiedo alla società per migliorare e quello che la società chiede a me per migliorare”.

Con queste parole quindi lascia intravedere che il suo futuro potrebbe essere ancora a Londra. E, a conferma di ciò, aggiunge: