Saviano,“Salvini a Mondragone dovrebbe dire ‘perdonatemi’”

Oggi Matteo Salvini sarà a Mondragone, la città del casertano dove la settimana scorsa era divampato un focolaio di Covid-19 tra i residenti, soprattutto bulgari. La situazione è ora sotto controllo e in tutte e cinque le palazzine dove si erano registrati i contagi non vi è nessun abitante positivo. In tutta la Campania ieri non c’è stato nessun nuovo contagiato, ne decessi. In Italia invece, si sono registrati 174 nuovi casi, la metà di questi in Lombardia. Ma Salvini sarà a Mondragone dove incontrerà i cittadini e la stampa alle ore 18 nei pressi di un gazebo allestito nella zona palazzi Ex Cirio. Cosa dirà ai cittadini di Mondragone il leader della Lega? A rispondere a questa domanda ci ha pensato lo scrittore Roberto Saviano, secondo il quale, “l’unica parola che dovrebbe dire (Matteo Salvini) è ‘perdonatemi’”.

Poi lo scrittore continua e precisa il suo pensiero in un lungo e duro affondo, a suo avviso, (Salvini) dovrebbe dire agli abitanti di Mndragone, ”Perdonatemi per come ho gestito l’emergenza migranti, per come vi ho messi gli uni contro gli altri solo per mio tornaconto personale. Perdonatemi per non avervi spiegato che se gli immigrati sono senza diritti e senza contratti di lavoro, il mercato del lavoro sarà iniquo anche per voi perché, se ci sono persone costrette a lavorare in condizioni disumane per 2 euro all’ora, chi sarà disposto a pagare il giusto? Perdonatemi – continua Saviano – per aver sempre cercato un nemico per legittimare la mia esistenza in politica. Prima erano i meridionali, poi però mi e’ servita la loro rabbia che si e’ trasformata in voti e quindi ho creato un nuovo nemico che potesse essere trasversale, di tutti: lo straniero. Perdonatemi per aver messo me stesso e le mie ambizioni politiche davanti finanche alla sicurezza e alla salute degli italiani. Perché il virus – di questo abbiamo prove inconfutabili – dilaga non solo dove le fabbriche non si fermano, ma anche dove mancano diritti. E chi blocca diritti e’ responsabile della diffusione del virus”.

Vedremo stasera cosa dirà il leader della Lega e se risponderò al duro attacco di Roberto Saviano.