Saviano:”Di Battista è un paraculo”. L’ex del M5s:”Intellettuali colmi di bile”

Scontro via social tra Roberto Saviano e Alessandro Di Battista.

Botta e risposta via social tra Roberto Saviano e Alessandro Di Battista. Lo scrittore ha postato sulla sua pagina Facebook un video, risalente al 2015, in cui l’ex deputato grillino critica la Lega, la stessa con la quale oggi il M5s ha redatto il contratto di Governo. A scatenare la reazione di Saviano sono state le parole di Di Battista con cui ha annoverato l‘autore di Gomorra tra gli “intellettuali di sinistra incapaci di capire le persone comuni e i loro bisogni“.

Saviano sulla sua pagina Facebook ha risposto all’ex uomo di punta del M5s scrivendo:

“Qualche giorno fa Alessandro Di Battista mi ha ascritto alla categoria degli “intellettuali di sinistra incapaci di capire le persone comuni e i loro bisogni”, solo per aver osato opporre ragione e pietas alla violenza di una campagna elettorale giocata sulla pelle degli ultimi. Dopo aver visto questo video anch’io credo che Di Battista possa essere annoverato in una gloriosa categoria patria: i paraculo. Quelli che credono che solo a loro sia consentito dire tutto e il contrario di tutto, senza pagarne mai le conseguenze. Quelli che “fate come dico non quello che faccio”: l’attitudine cialtrona più antica del mondo”.

Poi lo scrittore campano passa ad analizzare il contenuto del video in cui Di Battista smontò la Lega in cinque minuti e indicò Salvini come il “nemico da distruggere“:

“In questo video del 2015 a cui il M5S ha dato un titolo eloquente (Smontare la Lega in 5 minuti), Di Battista parla di Salvini come del “nemico da distruggere”. Quindi al M5S sono bastati 5 minuti per smontare la Lega e tre anni per cambiare le carte in tavola. Da nemico da distruggere ad alleato di governo”.

Infine, Saviano ha augurato buon viaggio a Di Battista, ovviamente facendolo a modo suo:

“A proposito, buon viaggio, PARACULO”.

La replica di Di Battista non si è fatta attendere:

“Ciao Roberto, non pensavo fossi così permaloso. Ti ho avanzato una critica non ti ho mica insultato (cosa che hai fatto tu). Comunque io non sono permaloso. Ti dico che sarebbe stato bello per noi andare al Governo da soli, ma come sai hanno fatto una legge elettorale oscena proprio per impedirlo. Ciononostante noi “populisti” (come ci definisce chi non ne azzecca una) abbiamo preso oltre il 32%. L’abbiamo fatto senza controllare la Rai, senza un giornale di partito, senza rimborsi elettorali e avendo praticamente tutti contro, soprattutto gli intellettuali “falce e cachemire” (quelli alla te per intenderci) colmi di bile e pregiudizi”.

L’ex deputato del M5s ha poi continuato: