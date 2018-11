Shock ad Afragola: Muore nella notte a 22 anni

Afragola – Un’amara sorpresa questa mattina per la città di Afragola, venuta a scoprire la mancanza inaspettata di Vincenzo Tuccillo solo questa mattina tramite facebook.

Con un post infatti, la pagina Afragola Informa ha reso nota agli afragolesi l’improvvisa scomparsa di Vincenzo Tuccillo, un giovane di appena 22 anni.

“Sgomento nella città di Afragola, dove un 22enne, Vincenzo Tuccillo, si è spento improvvisamente questa mattina per un improvviso malore. Inutile i tentativi di soccorso. Purtroppo tutto ciò non è servito a salvargli la vita, il giovane si è spento per causa da accertare, si pensa ad un arresto cardiocircolatorio. Riposa in pace”.