Silvestri (M5s): “Manipolazione di Repubblica su applausi di Di Maio al Funerale di Genova”

“Ancora una volta ci troviamo ad assistere e a dover commentare un caso di manipolazione dell’informazione da parte di un quotidiano nazionale come La Repubblica. Questa volta ad essere oggetto di manipolazione sono stati addirittura gli applausi durante il funerale per le vittime di Genova. Come sappiamo l’arrivo del Vice Premier Di Maio è stato accolto da un lungo e sentito applauso da parte dei presenti. Ebbene, come da lei stessa ammesso in un tweet di scuse, La Repubblica ha manipolato il video dell’ingresso del Presidente Mattarella, sostituendo la parte iniziale dell’audio con quello dell’ingresso di Di Maio , accolto da applausi scroscianti” .

Lo sostiene Francesco Silvestri, deputato del M5S.

“Che si tratti di un semplice errore dovuto al caldo d’agosto fatichiamo a crederlo. Le scuse e le rettifiche del giorno dopo lasciano il tempo che trovano. La Repubblica non perde occasione per dimostrare la sua completa malafede nei confronti del Movimento 5 Stelle e del Governo del Cambiamento. Qualche giorno fa un’analoga fake news era stata lanciata dal Partito Democratico sulla sua pagina ufficiale in merito ad un presunto voto a favore delle concessioni autostradali del 2008 da parte del Movimento 5 Stelle, che come tutti sanno è in realtà in Parlamento solamente dal 2013″