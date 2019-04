Ecco chi è Armando Siri e perché conta così tanto per Salvini

Non appena il nome di Armando Siri è venuto fuori Matteo Salvini ha cominciato a difenderlo a spada tratta, mettendosi contro prima il Movimento e poi lo stesso Premier Conte.

Un atteggiamento del genere rende quindi necessario un approfondimento su quelli che sono i rapporti che legano il sottosegretario Armando Siri a Matteo Salvini.

Partiamo dall’inizio: Chi è Armando Siri?

Il Sottosegretario leghista, non è della Lega o almeno non lo era quando ha cominciato. Da giovane infatti è stato nella gioventù socialista per poi diventare collaboratore e amico di Bettino Craxi. Diventa poi uno dei riferimenti di Mediaset in regione Liguria e poi nel 2011 fonda un proprio partito: Partito Nuova Italia con il quale contesta apertamente le tesi di Monti. Salvini resta colpito dal suo euroscetticismo non appena lo conosce.

Perché Siri è così importante?

Siri quindi diventa uno degli uomini più importanti per il successo politico e mediatico del Capitano. È stato lui a spiegargli la Flat tax, convincendolo a farne un perno fondamentale del programma. Sempre lui è tra i fautori della trasformazione della Lega da partito territoriale a forza nazionale. Ma non si ferma qui, perché è lo stesso Siri che tesse la rete dei rapporti con l’amministrazione Trump.

Ma, più di ogni altra cosa, Salvini si fida ciecamente del parere di Siri, per le sue mani passano i dossier del Governo e dalla sua mente partono diverse strategie da attuale. Strategie che finora si sono rivelate vincenti dal punto di vista elettorale.

Ecco perché è così importante per il leader della Lega, perché è una delle menti pensanti più importanti in assoluto e senza di lui il Capitano perderebbe un riferimento fondamentale per condurre la sua politica. Per questo sarà difficile per Conte riuscire a farlo dimettere perché significherebbe indebolire non poco lo stesso Matteo Salvini.

