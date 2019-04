Sondaggi. La Lega non sfonda al Sud. Movimento resta primo.

La data delle elezioni europee del prossimo 26 maggio, è sempre più vicina. Va da sé quindi che ci sia un interesse sempre maggiore nei confronti dei sondaggi.

Stavolta abbiamo scelto di proporvi il sondaggio di tecnè srl che però prende il suo campione di riferimento nella sola popolazione di Bari. Questo dato ci permette quindi di capire come è orientato il voto al Sud.

In molti infatti sono convinti che la Lega possa sfondare anche al Sud, riuscendo ad imporsi sul Movimento 5 stelle e diventando così il primo partito in Italia.

A leggere i dati però non sembrerebbe così. I baresi sembrano infatti ancora convinti a premiare il Movimento 5 stelle, nonostante le questioni Ilva e Tap che hanno scosso non poco l’opinione pubblica pugliese, anche in virtù delle promesse che i pentastellati avevano fatto in campagna elettorale.

Il Movimento infatti potrebbe essere l’unico partito a sfondare il muro del 30%, al secondo posto potrebbe esserci il PD e solo al terzo la Lega.

Se questi dati dovessero essere confermati e trovare corrispondenze anche nelle altre città del Meridione, non dovrebbe essere poi tanto facile per la Lega riuscire a compiere il sorpasso.