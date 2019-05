Sondaggi Euromedia. Elettori PD vorrebbero allearsi coi 5 stelle

Ieri sera a Porta a Porta, sono stati mostrati i sondaggi elaborati da Euromedia Research di Alessandra Ghisleri e dall’Istituto Piepoli. Molte le domande poste al campione esaminato.

In primis è stato chiesto se la Lega di Matteo Salvini dovrebbe continuare la collaborazione di governo con il Movimento 5 Stelle oppure tornare con Berlusconi. Secondo Euromedia il 43,4% degli intervistati si dice favorevole e contrario per il 39% secondo i dati di Euromedia, mentre secondo Piepoli il 42% risulta favorevole e contrario il 37 per cento.

Tra gli elettori di Forza Italia il 64,9% vuole tornare con la Lega, opinione condivisa anche dai leghisti per il 51,6%, secondo Euromedia. Quasi il 70% degli elettori del Movimento 5 Stelle è contraria all’alleanza Lega-Forza Italia.

Interessanti anche le domande poste agli elettori del Movimento 5 stelle. Quando si chiede se il Movimento 5 Stelle deve rimanere con la Lega o allearsi con il Pd, il totale del campione è favorevole all’attuale alleanza di governo per il 44,8% e contrario per il 23,6% per Euromedia, per Piepoli invece il 44% è favorevole, il 23% contrario.

Sulla stessa domanda Euromedia ha verificato anche in questo caso l’opinione degli elettori dei singoli partiti. Tra gli elettori della Lega la percentuale sale al 62,7%, tra quelli del M5s la percentuale sale ancora di più al 65,8%. Interessante constatare che più della metà del campione che vota Pd, il 54%, vorrebbe un’alleanza con il Movimento.

