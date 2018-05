Sondaggi: Scivolone del M5s. La Lega porta il centrodestra oltre il 40%. PD al 16%

Secondo la rilevazione di Noto Sondaggi per #Cartabianca la Lega è l’unica compagine politica a guadagnare punti percentuali portando il centrodestra oltre il 40%. Scivolone del M5s.

Secondo i dati rilevati da Noto Sondaggi per #Cartabianca, il centrodestra è oltre il 40%. La Lega fa da traino arrivando al 25%, in crescita del 7,6%. Forza Italia è in calo di 2 punti percentuali assestandosi al 12%. Fratelli d’Italia si conferma intorno al 4%, perdendo solo lo 0,3%. Il centrodestra si piazza al 41,5%.

Il centrosinistra è al 20%, in calo di 2,8 punti percentuali. Per il PD c’è ancora il segno negativo, piazzandosi al 16,5%, in perdita del 2,2%.

Scivolone del M5s che rispetto alle scorse elezioni politiche perde il 2,7%, piazzandosi al 30%.