Sondaggio Index: Il Pd è il primo gruppo parlamentare

La partita è tutt’altro che chiusa: da una rilevazione di Index Research per Piazza Pulita il Pd risulta infatti il primo gruppo parlamentare.

Mai come in questo preciso periodo storico, l’incertezza che caratterizza l’esito del risultato è determinata da una varietà così ampia di fattori che è impossibile stabilire, all’indomani del 4 marzo, cosa ne sarà delle sorti politiche del nostro paese.

Non solo l’allarmante frammentazione politica e il grado di ostilità fra i partiti stessi appartenenti ai diversi blocchi politici, ma anche i notevoli e incisivi fatti di cronaca che a poco più di 20 giorni dal voto stanno cambiando gli equilibri in gioco, dando alla bilancia politica un grado di oscillazione di cui non si hanno precedenti nella storia repubblicana italiana.

Nonostante tutto questo però, esperti e sondaggisti continuano a produrre dati, cercando in qualche modo di fotografare il quadro contemporaneo e riuscire a determinare le possibili future proporzioni che andranno ad incidere sulla formazione del prossimo governo.

Il sondaggio ieri prodotto per il noto programma televisivo a sfondo politico noto come pizzapulita ha infatti riportato ciò che con più probabilità sarà la futura composizione della camera dei deputati: A grande sorpresa infatti si nota come il PD, seppur di poco, superi per numero di seggi il M5s, dato dalla maggior parte dei sondaggi come primo partito, addirittura con 3-4 punti percentuali di stacco dal PD