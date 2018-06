Stadio Roma, La Regione Lazio Sbugiarda la Raggi: “Dice Bugie e Falsità”

“Quanto affermato dal sindaco Raggi nel corso di una registrazione ad una trasmissione televisiva non corrisponde in alcun modo al vero. La Regione Lazio non risulta coinvolta dall’inchiesta per gli atti svolti nel corso dell’istruttoria sul progetto dello stadio della As Roma. Non un solo atto relativo alla Conferenza dei servizi svolta dagli uffici della Regione Lazio e’ stato acquisito, infatti, dagli inquirenti e dalla Magistratura”.