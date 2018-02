Terribile incidente nella notte: perde la vita Gregorio di soli 18 anni

Stanotte, a causa di un terribile schianto, ha perso la vita Gregorio Esposito, di soli 18 anni. Come riporta “Il Mattino”, il ragazzo stava rientrando a casa dopo una festa trascorsa con gli amici di classe. Il 18enne, neopatentato, ha perso il controllo dell’automobile, finendo fuori strada.

Guidava una Fiat Panda, quando tra le curve di Puglietta, una frazione di Campagna in provincia di Salerno, ha iniziato a sbandare finendo al di là di un muretto che costeggiava la strada.

Prontamente soccorso dai medici del 118, è stato trasferito in ospedale a Eboli in condizioni gravissime e con danni agli organi interni. L’intervento per tenere in vita Esposito è iniziato all’una di notte e si è concluso alle 8 di questa mattina, ma non c’è stato nulla da fare.

Molti amici del ragazzo sono giunti a scuola in lacrime e ben due città si stringono al dolore della famiglia.