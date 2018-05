Tutto pronto: M5s e Lega consegnano bozza di programma al Quirinale

Questa volta sembra quella buona. Una bozza di programma consegnata al Quirinale. L’accordo tra M5s-Lega in dirittura d’arrivo. Gli obiettivi appaiono piuttosto ambiziosi.

M5s e Lega sono andate a riferire al Capo di Stato, Sergio Mattarella sullo stato della trattativa. Una bozza del programma di governo è stata consegnata al Quirinale. Il tutto al termine di una giornata in cui sembrava tutto in salita: inizialmente erano stati chiesti altri giorni per mettere a punto il famoso “contratto”. C’erano ancora alcune cose da mettere a punto. Ora, stando a fonti parlamentari, la cosa sembra essersi sbloccata. Si tratta di un obiettivo molto ambizioso. Ora si lavora anche sulla scelta del premier consultando anche le basi di entrambi gli schieramenti politici. Sul tavolo il Movimento avrebbe posto per la presidenza del Consiglio il nome del professor Giuseppe Conte. Il confronto e’ a 360 gradi.