Ultim’ora: Cade la Giunta a Casoria. Sfiduciato il Sindaco Fuccio

Caos al comune di Casoria dove è stato sfiduciato il sindaco Pasquale Fuccio del Partito Democratico.

Ben quattordici i consiglieri comunali che hanno firmato dal notaio Di Transo la sfiducia al primo cittadino di Casoria. L’atto è stato anche protocollato al Comune e inviato al Prefetto che nelle prossime ore dovrà inviare un commissario per gestire l’ente locale fino alle prossime elezioni che potrebbero tenersi in primavera in concomitanza con il voto per il rinnovo del parlamento europeo.

I consiglieri di maggioranza che hanno guidato il gruppo dei 14 sono 5: Gennaro Casolaro, Vincenzo Carfora, Giuseppe Barra, Angelo Russo e Mauro Ferrara.