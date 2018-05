Frattamaggiore. La band Terra Nera presenta il suo primo singolo

Un grande messaggio di pace e speranza nel primo singolo della band partenopea

In un contesto come la provincia a nord di Napoli, territorio tristemente noto per fatti di cronaca, sentimenti come la tristezza e la rassegnazione trovano purtroppo una grande diffusione. Fa quindi piacere scrivere di un felice esordio artistico, musicale, come quello dei Terra Nera con il loro singolo “Palummella“.

I Terra Nera nascono nel 2013 proprio nell’area nord di Napoli e del loro territorio e delle loro origini ne fanno un tesoro.

Il loro nome esprime appieno la profonda attitudine multiculturale di Napoli e le tante sfumature musicali con la capacità di spaziare dal reggae, vero motore ritmico del pezzo, alla world music senza perdere la musicalità cristallina della pop music.

Il tutto in lingua napoletana stringendo un legame forte con la comunità di riferimento, perché la canzone rappresenta un grande messaggio di pace e di speranza, una voglia forte di vedere il futuro con gioa, nonostante tutto. Insomma un abbraccio collettivo, per andare oltre la semplice dimensione di canzone e diventare veicolo di un sentimento e un’attitudine nuovi.



Terra Nera : Enrico Fusco (voce, chitarra, sax), Alessandro Capone (batteria, percussioni), Domenico Pirozzi (chitarra).

“Palummella” : Musica e testo – Enrico Fusco / Arrangiamenti – Terra Nera / Mix – Gennaro Romano / Mastering – Vittorio Remino